После начала "гаражной амнистии" жители Тюменской области поставили на учет 3 тыс. 690 гаражей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

После начала "гаражной амнистии" жители Тюменской области поставили на учет 3 тыс. 690 гаражей. Интерес к гаражной амнистии велик и продолжает расти. Это отметил председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской областной думы Владимир Ковин, открывая работу круглого стола "Гаражная амнистия" в Тюменской области: проблемы реализации закона и способы их решения".

Значительную роль в этом, по его словам, играет активная реализация механизма комплексного развития территорий.

"Собственники стараются утвердить свое право на имущество, - пояснил он. - Узаконив гаражный объект, гражданин может его продать, подарить, оставить в наследство. Если в какой-то момент земля может понадобиться государству под строительство дорог или жилья, собственник сможет получить равноценную компенсацию. У государства же появляется возможность начислять налоги на узаконенные участки земли и имущество".

С 1 сентября 2021 года, когда стартовала "гаражная амнистия" по 1 марта 2024 года, по данным департамента имущественных отношений Тюменской области, подано 15 тыс. 276 обращений за оформлением прав от членов 263 кооперативов участвующих в гаражной амнистии.

"В 80 % случаев принято положительное решение, - сообщил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента Андрей Киселёв. - Процесс реализации "гаражной амнистии" для граждан не является сложным. Все процедуры бесплатны. Собственник гаража оплачивает самостоятельно только услуги кадастрового инженера для подготовки схемы и межевания. В среднем эти затраты составляют 5,5-6 тыс. рублей".

По данным управления Россреестра по Тюменской области наш регион вошел в число лидеров по числу оформленных земельных участков под гаражами. По состоянию на 1 января 2024 года в регионе в рамках гаражной амнистии зарегистрировано 12 тыс. объектов недвижимости. Из них 3 тыс. 690 гаражей, 8 тыс. 320 земельный участок. Общая площадь земельных участков под гаражами, поставленных на кадастровый учет, составил 203,3 га.

Борис Олейник