Тюменские депутаты оценили развитие и охрану городской окружающей среды

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С итогами реализации программы развития благоустройства и охраны окружающей среды в Тюмени в 2023 году ознакомились депутаты городской думы 16 апреля. Основные показатели в ходе заседания постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству озвучил заместитель главы Тюмени Владимир Кильтау.

Так, по его словам, более 186 тыс. жителей Тюмени приняли в 2023 году участие в социально значимых работах, таких, как городские субботники и мероприятиях, направленных на экологическое просвещение. Одним из таких событий стал фестиваль экологического дизайна, проходивший в Гилёвской роще.

В городских лесах Тюмени на площади почти 10 гектаров было выполнено искусственное лесовосстановление, в том числе, посадка лесных культур. В рамках лесовосстановительных мероприятий произведена посадка 6 тыс. сеянцев сосны, а также осуществлялся уход за культурами, которые были посажены в 2022 году.

Вопросом приживаемости высаживаемых в Тюмени зеленых насаждений поинтересовался депутат Руслан Сабиров. В частности, он попросил представителя городской администрации уточнить, кем и за чей счёт компенсируют погибшие и не прижившиеся по различным причинам саженцы.

Владимир Кильтау отметил, что на все саженцы в зависимости от породы действует гарантия от двух до трёх лет. "Весь этот период их состояние мониторят сотрудники "ЛесПаркХоза", и в случае засыхания саженцы заменяют на новые по гарантии бесплатно, в этом случае город не несет никаких затрат", - добавил он.

Также депутаты отметили, что серьезное внимание уделяется в городе мероприятиям, направленным на охрану окружающей среды. Одним из таких мероприятий стал проект "Гринбокс" по установке контейнеров для сбора использованных батареек. Всего в рамках проекта установили 14 контейнеров, в основном в школах. В 2023 году удалось собрать 479 кг батареек.

Дальнейшей судьбой использованных элементов питания поинтересовался депутат Дмитрий Елагин. Владимир Кильтау уточнил, что собранные батарейки, в том числе и с мусоросортировочного завода, отправляют на специализированные предприятия в других муниципалитетах на переработку.

Всего в 2023 году был на реализацию программы было выделено более 1 млрд. 603 млн рублей, сообщил Владимир Кильтау. Исполнение составило более 1 млрд 569 млн рублей. "Эту работу замечают на федеральном уровне. Так, по итогам расчета индекса качества городской среды Тюмень заняла второе место среди городов с населением до миллиона человек", - уточнил он.

По словам председателя постоянной комиссии Дмитрия Антипов, вопрос благоустройства, развития и охраны окружающей среды очень объемный и включает много мероприятий, которые администрация Тюмени проводит в течение всего года.

"Наверное, самое основное, это именно экологическая культура населения, и мы с вами видим, что в общественных мероприятиях принимает участие все больше горожан, - считает Дмитрий Антипов. – Очередной общегородской субботник состоится уже в ближайшие дни, 20 апреля".

Николай Ступников