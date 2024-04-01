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130 тысяч рублей выплатил тюменец пострадавшему в ДТП подростку

Происшествия, 18:35 17 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя Тюмени утвердила прокуратура Тюменской области. Мужчина наехал на несовершеннолетнего, чем причинил тяжкий вред его здоровью, сообщает пресс-служба ведомства.

В ноябре 2023 года обвиняемый, управляя пассажирским автобусом, выехал перекресток ул. Республики и Мельникайте на красный сигнал светофора, наехал на 16-летнего пешехода, пересекающего проезжую часть. Обвиняемый полностью признал вину в совершенном преступлении и добровольно возместил потерпевшему моральный вред в сумме 130 тыс. рублей.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы.

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# ДТП , прокуратура Тюменской области

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