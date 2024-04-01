На спам-рассылки и звуковую рекламу жалуются тюменцы в антимонопольную службу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На звуковую рекламу и смс-рассылки без согласия абонента жалуются граждане в Тюменское УФАС России. О случаях, когда такая реклама была признана ненадлежащей, рассказал руководитель ведомства Игорь Веретенников на пресс-конференции 17 апреля.

"В последнее время очень много заявлений поступает на звуковую рекламу. Когда магазины начинают рекламировать в городе товары, которые продаются у них, и для этого вывешивают колонки, включают с утра до вечера одну и ту же информацию. Люди, которые проживают в соседних домах, вынуждены всё это слушать. Закон устанавливает запрет на распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, которое смонтировано или располагается на стенах, крышах и иных элементах зданий или сооружений", — поясняет Игорь Веретенников.

Собственник одного из тюменских магазинов пренебрег этим требованием и смонтировал колонку для воспроизведения звуковой рекламы к внешней стене здания. В заявлении в УФАС жители дома назвали рекламу громкой и надоедливой, поскольку она расположена в непосредственной близости к их окнам и распространяется непрерывно с 10 часов утра до 22 часов вечера. Собственнику магазина контролирующий орган выдал предписание, после чего звуковая реклама прекратилась.

На один из тюменских медицинских центров пожаловались в УФАС из-за рекламных сообщений без согласия абонента.

"Особенностью дела стал тот факт, что по мнению медцентра гражданин, заключая договор на оказание медицинских услуг, а также подписывая согласие на обработку персональных данных, автоматически дает согласие на направление любой информации на его абонентский номер, в том числе и рекламной. До обращения в антимонопольный орган гражданин пытался самостоятельно прекратить рассылку таких сообщений от медцентра, но безуспешно. Его медицинская карта была удалена из базы, но реклама продолжалась", — отмечает Игорь Веретенников.

Гражданин обратился в Тюменское УФАС, ведомство признало рекламу ненадлежащей: сообщения направлялись не только без согласия абонента, но и нарушали требования законодательства о рекламе в части содержания. Реклама медицинских услуг должна сопровождаться соответствующим предупреждением, однако оно в рекламе отсутствовало.

Вера Коршунова