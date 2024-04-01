Ишимца отправили в колонию за вымогательство 500 тысяч рублей

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Пять лет и четыре месяца проведёт в исправительной колонии общего режима житель Ишима, признанный виновным в вымогательстве 500 тыс. рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, суд установил, что в марте 2022 года обвиняемый встретил во дворе дома по ул. Суворова мужчину и с угрозами потребовал у него деньги.

Потерпевший воспринял угрозы в серьёз, и, не имея в наличии денег, стал избегать встреч с подсудимым. Через некоторое время вымогатель избил жертву недалеко от дома по ул. К. Маркса, угрожая ему предметом, похожим на нож.

6 апреля 2022 года в подъезде дома обвиняемый стал требовать у другого мужчины три тысячи рублей, нанеся ему несколько ударов по голове. Позже его задержали сотрудники полиции.

В суде ишимец вину не признал. Он рассказал, что давно дружит со вторым потерпевшим, а деньги у него он требовал за ранее заложенный ими вместе телефон.