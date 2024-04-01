Тюменский редевелопер "Колесник" и кафе "АндерСон" создали совместный продукт для инвесторов

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Новый совместный продукт для инвесторов разработали редевелоперская компания "Колесник" и семейное кафе "АндерСон" для ТЦ "Парковый" в районе экопарка "Затюменский". Пайщики смогут извлечь прибыль от вложений в бизнес до 22 %, а не так, как это было раньше, - 8 %.

Об этом основатель компании "Колесник" Сергей Колесник рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" во время празднования девятилетия со дня создания компании в мультицентре "Конторе пароходства" 18 апреля.

Для реализации инвестпродукта впервые редевелопер решил выкупить здание ТЦ "Парковый". Таким образом, сохранится его внешний облик после реконструкции, которая проведена компанией. Пайщикам предлагают вложиться как в покупку помещения, так и в проекты, которые туда зайдут.

"Мы купим недвижимость, откроем там бизнес. В случае полного закрытия бизнеса тело пая сохранится на 70 процентов. Недвижимость все время дорожает, и она будет не черновая, а с инфраструктурой. Средняя доходность, к которой мы будем стремиться, это 17-22 процентов", - отметил Сергей Колесник.

Первым партнером новой финансовой модели для бизнеса стал владелец семейного кафе "АндерСон" в Тюмени Богдан Копач. Он 15 лет занимается общепитом.

По словам Сергей Колесника, есть еще два потенциальных партнера для данного проекта. Напомним, ТЦ "Парковый" имеет общую площадь для аренды 780 кв. метров. Здесь есть семиметровые потолки. Появится камин. Летом 2025 года откроют террасу на втором этаже.

Общая сумма вложений - более 160 млн рублей. Инвестиции в выкуп ТЦ "Парковый" по ул. Ямской, 122 составляют 85 млн рублей. Бизнес-проект кафе "АндерСон" - 75 млн рублей. Минимальный порог входа для пайщиков – 500 тыс. рублей.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

В день празднования девятилетия основания компании Сергей Колесник и его команда знакомят инвесторов, партнеров со своими проектами, а это 34 завершенных объекта и 22 в работе. Рассказывают о преимуществах вложений, доказывают перспективность инвестиций. Главная миссия компании - делать города лучше.

"За эти девять лет мы себе не изменяли и во всем росли органически. И в количестве проектов, их объеме, команде, компетенциях мы росли", - подчеркнул Сергей Колесник.

Празднование дня рождения после Конторы пароходства пройдет в Доме Панкратьева, это первый исторический объект, которым занимается редевелоперская компания. Здесь представлена фотовыставка всех проектов реновации. Завершит праздник инвест-тур.

Анжела Лебедева