Еще один логистический центр намерен построить в Тюменской области Ozon

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Еще один логистический центр намеревается построить в Тюменской области федеральный инвестор Ozon. Для размещения комплекса ему требуется земельный участок площадью около 30 га. Потребности в таких же объектах инфраструктуры заявили и крупные торговые сети.

Такие данные привел генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов на конференции "Тренды макроэкономического развития регионов России в 2024 году. Особенности Тюменского региона" в Тюмени 19 апреля.

"Сейчас строится Ozon. Более того, он нуждается в 30 гектарах, чтобы построить еще один логистический комплекс. В настоящее время Тюмень входит во второй уровень строительства логистических комплексов. То есть все большие маркетплейсы - Wildberries, Ozon и другие - построили для себя мощности в городах-миллионниках. Теперь очередь таких городов как мы. "Монетка", "Лента" тоже будут строить. Инвестор из Санкт-Петербурга намеревается возводить открытый логистический комплекс не под якорного арендатора. Отсюда можно говорить, что и производственные помещения нужны", - подчеркнул глава фонда.

Он также обозначил, что потребность в готовых производственно-складских помещениях составляет почти 48 тыс. кв. м. Такой объем требуется для инвесторов. Также в проработке 358,2 га земель.

"Это говорит о том, что мы готовы сегодня вместе с бизнесом инвестировать в промышленные и складские помещения. Заявок много. Это же является и нишей для инвестирования", - обозначил тренд Николай Пуртов.

Со своей стороны, он заверил, что Инвестагентсво готово обеспечить арендаторами либо потенциальными покупателями региональных бизнесменов, кто будет создавать такие площади.

Оксана Корнеенкова