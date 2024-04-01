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Участники дворовых команд сдадут ГТО в Тюменском легкоатлетическом манеже

Спорт, 15:01 19 апреля 2024

городской департамент по спорту и молодежной политике. | Фото: городской департамент по спорту и молодежной политике.

Соревнования по многоборью "ГТО" пройдут в легкоатлетическом манеже в Тюмени 20 апреля в рамках спартакиады среди дворовых команд и органов территориального общественного самоуправления.

Как сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике, участникам соревнований в трех возрастных группах предстоит пробежать 60 метров, выполнить сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса на высокой перекладине, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами и поднимание туловища из положения лежа на спине.

Продолжат спартакиаду соревнования по северной ходьбе, которые состоятся 28 апреля на стадионе ГАУ Северного Зауралья.

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# ГТО , дворовые команды

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