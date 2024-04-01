  • 22 апреля 202422.04.2024понедельник
  • USD93,4409
    EUR99,5797
  • В Тюмени 8..10 С 2 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Ишимский инвестор строит придорожный комплекс с кафе

Экономика, 08:42 22 апреля 2024

vk.com/tmninvest | Фото: vk.com/tmninvest

Предприниматель Артем Сироткин возводит в д. Опеновка Ишимского района комплекс с кафе на 40 посадочных мест, гостиницей на 30 человек, станцией техобслуживания для грузовых и легковых автомобилей, автостоянкой. Проект реализуется при поддержке Инвестиционного агентства и администрации муниципалитета.

"Локация объекта придорожного сервиса вблизи федеральной трассы Р-402 Тюмень — Ишим — Омск для нас очень удобна. Здесь мы сможем не только расположить кафе, гостиницу, СТО, предложив качественный сервис и доступные цены, но и сумеем быстро запуститься и вывести проект на самоокупаемость", - рассказал инвестор.

В 2023 году объект по строительству придорожного сервиса в д. Опеновка вошел в реестр инвестиционных проектов Тюменской области, предприниматель получил поддержку в виде инвестиционного займа, сообщает региональное инвестагентство.

"На данном этапе реализации проекта предприниматель закончил строительство здания СТО, возведен первый этаж гостиницы и кафе. Планируемый срок запуска объекта – август 2024 года", - уточнил директор представительства Инвестиционного агентства Тюменской области в Ишиме Евгений Кирюшин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# инвестиционное агентство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:42 22.04.2024Ишимский инвестор строит придорожный комплекс с кафе
18:43 19.04.2024Еще один логистический центр намерен построить в Тюменской области Ozon
15:34 19.04.2024Межвузовский кампус повысит конкурентоспособность Тюменской области в борьбе за кадры
15:23 19.04.2024Боронование полей под овощи проводят в Тюменском районе