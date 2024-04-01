Ишимский инвестор строит придорожный комплекс с кафе

| Фото: vk.com/tmninvest | Фото: vk.com/tmninvest

Предприниматель Артем Сироткин возводит в д. Опеновка Ишимского района комплекс с кафе на 40 посадочных мест, гостиницей на 30 человек, станцией техобслуживания для грузовых и легковых автомобилей, автостоянкой. Проект реализуется при поддержке Инвестиционного агентства и администрации муниципалитета.

"Локация объекта придорожного сервиса вблизи федеральной трассы Р-402 Тюмень — Ишим — Омск для нас очень удобна. Здесь мы сможем не только расположить кафе, гостиницу, СТО, предложив качественный сервис и доступные цены, но и сумеем быстро запуститься и вывести проект на самоокупаемость", - рассказал инвестор.

В 2023 году объект по строительству придорожного сервиса в д. Опеновка вошел в реестр инвестиционных проектов Тюменской области, предприниматель получил поддержку в виде инвестиционного займа, сообщает региональное инвестагентство.

"На данном этапе реализации проекта предприниматель закончил строительство здания СТО, возведен первый этаж гостиницы и кафе. Планируемый срок запуска объекта – август 2024 года", - уточнил директор представительства Инвестиционного агентства Тюменской области в Ишиме Евгений Кирюшин.