В зонах паводка от гепатита А привили уже более 12 тыс. тюменцев
Более 12 тыс. жителей, проживающих на подтопляемых территориях, уже привили от гепатита А. Это острое инфекционное заболевание, передающееся через грязные руки, воду, плохо промытые овощи и фрукты.
В период паводка может произойти подтопление колодцев, скважин, водоочистных сооружений - и как следствие загрязнение питьевой воды. Вакцинация против гепатита А - это самая эффективная мера профилактики, сообщает Роспотребнадзор по Тюменской области.
Также специалисты ведомства продолжают проверки качества питьевой воды в подтопляемых муниципалитетах региона. На 19 апреля отобрали для исследования по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим показателям проб воды: 389 из водоисточников (из рек Ишим и Тобол и подземных); 345 — перед поступлением в распределительные сети; 689 — из разводящей сети.
В ПВР региона проживают 201 человек, из которых 82 — дети. Здесь отобрано для проверки 66 готовых блюд и 39 проб воды. На контроле также параметры микроклимата, возможность соблюдения правил личной гигиены.
Все пробы соответствуют гигиеническим нормативам.