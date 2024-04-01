В зонах паводка от гепатита А привили уже более 12 тыс. тюменцев

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 12 тыс. жителей, проживающих на подтопляемых территориях, уже привили от гепатита А. Это острое инфекционное заболевание, передающееся через грязные руки, воду, плохо промытые овощи и фрукты.

В период паводка может произойти подтопление колодцев, скважин, водоочистных сооружений - и как следствие загрязнение питьевой воды. Вакцинация против гепатита А - это самая эффективная мера профилактики, сообщает Роспотребнадзор по Тюменской области.

Также специалисты ведомства продолжают проверки качества питьевой воды в подтопляемых муниципалитетах региона. На 19 апреля отобрали для исследования по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим показателям проб воды: 389 из водоисточников (из рек Ишим и Тобол и подземных); 345 — перед поступлением в распределительные сети; 689 — из разводящей сети.

В ПВР региона проживают 201 человек, из которых 82 — дети. Здесь отобрано для проверки 66 готовых блюд и 39 проб воды. На контроле также параметры микроклимата, возможность соблюдения правил личной гигиены.

Все пробы соответствуют гигиеническим нормативам.