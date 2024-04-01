В Горьковском муниципальном образовании действует народная дружина

| Фото: администрация Горьковского МО (архив) | Фото: администрация Горьковского МО (архив)

Народная дружина действует в Горьковском муниципальном образовании. Ее активисты всегда участвуют в охране правопорядка и общественной безопасности.

Также они взаимодействуют с сотрудниками правоохранительных органов, патрулируют водоемы и территорию во время массовых мероприятий, контролируют сохранность гидротехнических сооружений на реке Дуван, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Отметим, что в Тюменской области Горьковское муниципальное образование заняло второе место в конкурсе "Самое безопасное сельское поселение". В Горьковке большое внимание уделяется дорожной безопасности. В прошлом году там завершилось обустройство большой площадки ИЖС: здесь построили 4,5 км автодорог с асфальтобетонным покрытием, 8 км тротуаров и чуть более 7 км уличного освещения. В прошлом году в селе ввели три остановочных пункта и два комплекса для школьного автобуса.

В рамках благоустройства территории с привлечением средств районного бюджета преобразили сквер Молодежный: реконструировано освещение, появились качели, лавочки, урны. Участники районной акции "Посади свое юбилейное дерево" высадили здесь пять голубых елей.

В пос. Андреевском для контроля за порядком в общественных местах установлены камеры видеонаблюдения на зданиях администрации, школы, сельского клуба и спортивного комплекса.