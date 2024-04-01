Тюменскую молодежь подготовят к грантовому конкурсу Росмолодежи

| Фото: мультицентр "Моя территория" Тюмень | Фото: мультицентр "Моя территория" Тюмень

Образовательное событие "Паспорт успеха" по подготовке к участию в первом сезоне конкурса "Росмолодежь.Гранты" пройдет в мультицентре "Моя территория" 24 апреля. Начало запланировано на 19 часов.

Принять участие в проекте могут жители региона от 14 до 35 лет, которые планируют подать заявку на грантовый конкурс "Росмолодежь.Гранты", 1 сезон. В начале встречи участники сыграют в игру "Мировой грант" и посоревнуются на скорость генерации идей проектов. Тот, кто назовет наибольшее количество идей, получит памятный приз от мультицентра в финале вечера.

Также эксперты проведут лекцию в формате вопрос-ответ по ключевым аспектам участия в грантовом конкурсе. Тюменцы узнают, что нужно сделать до подачи заявки и где найти необходимую информацию о конкурсе, на какие пункты стоит обратить особое внимание при работе с заявкой и получат рекомендации по созданию видеовизитки.

Организаторы поделят пришедших на две группы: начинающих — тех, кто только пробует себя в проектной деятельности и опытных. В формате практической работы тюменцы зададут вопросы о заявке и блоках паспорта экспертам и под их руководством заполнят свой. В финале события пройдет награждение победителя игры "Мировой грант".

"Команда мультицентра активно помогает тюменцам в создании и реализации своих социальных проектов, а также в подаче заявок на грантовые конкурсы. С помощью образовательного события "Паспорт успеха" тюменцы смогут доработать свою инициативу, улучшить качество паспорта проекта и получить обратную связь от действующих экспертов сообщества "Росмолодежь.Гранты"", — рассказала редакции Moi-portal.ru руководитель мультицентра "Моя территория" в Тюмени Айгерим Уакпаева.