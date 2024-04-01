1 тысяч 200 тонн рыбы вырастили в Тюменской области с начала года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. 200 тонн рыбы вырастили в Тюменской области с начала 204 года, сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса

Это 10 тонн пеляди, 127 тонн карпа, 141 тонна щуки, 123 тонны клариевого сома и 827 тонн других видов рыб. Всего попробовать можно 12 видов рыбы местного производства.

Среди них есть и нераспространенные для нашего региона, такие как радужная форель, гибрид белуги и стерляди и клариевый сом. В настоящее время Тюменские хозяйства завершили зимнюю путину, сейчас рыбоводы готовятся к зарыблению водоемов.