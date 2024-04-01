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Полицейские убедили пенсионера со слабым здоровьем эвакуироваться из зоны подтопления

Общество, 14:19 21 апреля 2024

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Эвакуироваться из зоны подтопления пенсионера со слабым здоровьем убедили полицейские в д. Пахомово Ишимского района, сообщает УМВД по Тюменской области.

В отдел полиции обратилась местная жительница, которая попросила помочь в эвакуации её дедушки 1939 года рождения. Мужчина, несмотря на все уговоры и слабое здоровье, отказывался покидать свой дом.

Подполковник полиции Роман Нестеров совместно с соцработниками выехали по указанному адресу и убедили Алексея Кузьмича временно покинуть дом. Сейчас он находится в медучреждении Ишима.

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# Ишимский район , эвакуация

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