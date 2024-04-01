300 тонн песка уложили в дамбу жители Ярково 21 апреля

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Укреплять дамбы помогают неравнодушные жители с. Ярково. Более 50 человек наполняли мешки песком и укладывали в заградительные стенки 21 апреля, за два часа работы уложили 30 тонн песка.

Свой вклад в защиту населённого пункта от стихии внесли сотрудники предприятий, администрации, социальной сферы, пожарной части, службы судебных приставов.

"Без спешки и паники необходимо подготовиться, укрепить слабые места дамбы. Сегодня мы работали на улице Светлоозерской, завтра приглашаем жителей на дамбы по Курортной и Песчаной, работы начнутся с 9 часов утра", - рассказал начальник отдела ГО и ЧС администрации района Константин Токарев.