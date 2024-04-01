  • 21 апреля 202421.04.2024воскресенье
  • USD93,4409
    EUR99,5797
  • В Тюмени 22..24 С 6 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

300 тонн песка уложили в дамбу жители Ярково 21 апреля

Общество, 16:25 21 апреля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Укреплять дамбы помогают неравнодушные жители с. Ярково. Более 50 человек наполняли мешки песком и укладывали в заградительные стенки 21 апреля, за два часа работы уложили 30 тонн песка.

Свой вклад в защиту населённого пункта от стихии внесли сотрудники предприятий, администрации, социальной сферы, пожарной части, службы судебных приставов.

"Без спешки и паники необходимо подготовиться, укрепить слабые места дамбы. Сегодня мы работали на улице Светлоозерской, завтра приглашаем жителей на дамбы по Курортной и Песчаной, работы начнутся с 9 часов утра", - рассказал начальник отдела ГО и ЧС администрации района Константин Токарев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# дамба , паводок , Ярково

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:03 21.04.2024Тюменские агрономы советуют в апреле провести санитарную обрезку сада
16:49 21.04.2024Специалисты со знанием китайского стали более востребованными в Тюменской области
16:25 21.04.2024300 тонн песка уложили в дамбу жители Ярково 21 апреля
15:48 21.04.20241 тысяч 200 тонн рыбы вырастили в Тюменской области с начала года