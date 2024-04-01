Многодетным матерям Тюменской области помогут организовать собственный бизнес

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

27 женщин Тюменской области вошли в образовательную программу ""Многодетная мама-предприниматель". 91 ребенок – общее количество детей участниц проекта.

Мама девятерых детей из Тобольска Зульфия Василенко работает документоведом в педагогическом институте. Подала заявку на обучение основам бизнеса не случайно.

"Во время декретных отпусков сначала продавала вязаные изделия, последние три года шью постельное белье и полотенца. Все это продаю на ярмарках. Мне осталось полтора года до пенсии, сейчас буду продолжать то, чем занимаюсь, а затем полностью погружусь в свое дело. Меня дети и муж поддерживают. Они даже иногда устают от моих идей", - призналась Зульфия.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Самое сложное – вырастить первых двоих детей, отметила многодетная мать из Тобольска. Потом они помогают в воспитании остальных.

Мама трех дочерей, воспитатель детсада из Тюмени Анастасия Фетисова решила внести в свою жизнь что-то новое, поэтому подала заявку на обучение в программе "Многодетная мама-предприниматель".

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Решила уйти из найма, заняться своим делом. Я сейчас в декретном отпуске, младшей дочери два года. Хочу открыть свое дело в направлении логопед-дефектолог. Образование есть. В первую очередь хотелось бы понять, как вести свой бизнес. Узнать все нюансы, чтобы в будущем не попасть впросак", - сказала Анастасия.

Тюменская область первой в стране реализует проект "Многодетная мама-предприниматель". Женщины из Тюмени, Тобольска, Заводоуковска, Ялуторовска, сел Казанское и Успенское за пять дней постигнут основы бизнеса, узнают все тонкости налоговой отчетности, финансового планирования. Вместе с экспертами доработают свои бизнес-идеи. После завершения обучения сотрудники центра "Мой бизнес" обещают сопровождать участниц, помогать в достижении поставленных целей.

Победительница самого перспективного бизнес-проекта получит грант 100 тыс. рублей на реализацию.

Программу "Многодетная мама-предприниматель" центр "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области реализует в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Анжела Лебедева