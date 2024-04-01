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Частный дом горит в Зареке в Тюмени

Происшествия, 14:33 22 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Частный дом вспыхнул на ул. Сливовой в Тюмени 22 апреля. Есть угроза распространения огня на соседнее строение.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Вызов поступил в 13 часов 56 минут. На место выехали шесть спецмашин. В борьбе с огнем участвуют 17 человек личного состава МЧС.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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