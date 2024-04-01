Частный дом горит в Зареке в Тюмени
Происшествия, 14:33 22 апреля 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)
Частный дом вспыхнул на ул. Сливовой в Тюмени 22 апреля. Есть угроза распространения огня на соседнее строение.
Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.
Вызов поступил в 13 часов 56 минут. На место выехали шесть спецмашин. В борьбе с огнем участвуют 17 человек личного состава МЧС.
Инна Пахомова