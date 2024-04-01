Тюменских предпринимательниц облачили в платья купчих XVIII - XIX веков

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

30 предпринимательниц стали участницами выставочного проекта "Женщины Тюмени. Мы бренд" на пешеходной улице Дзержинского. Экспозицию посвятили сибирскому купечеству. Представительниц различного бизнеса облачили в платья XVIII - XIX веков.

"В Тюмени женское купечество активно развивалось. Мы помимо бизнес-регалий указали то, чем женщины занимаются в плане общественной деятельности, благотворительности. Хочется эту идею возрождать – тюменские купцы, купчихи занимались меценатством, благотворительностью. Кому-то бизнес доставался по наследству, кто-то строил свое дело с супругом, семьей или самостоятельно, но они всегда помогали другим людям", - рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" автор проекта, руководитель комитета по развитию женского предпринимательства ТРО "Опора России", предприниматель Наталья Паденко.

Проект о женщинах Тюменской области в бизнесе реализуется третий год. На ул. Дзержинского он представлен во второй раз. Его уникальность в подходе к фотосессии. Организаторы сделали акцент на наряды, в которых наряжались, работали тюменские купчихи. Их воссозданием занимается владелица мастерской "Катя и все ее платья" Екатерина Макарова.

"На примерке для каждой женщины нашлось свое платье. Некоторые приходили с определенным запросом, но когда они надевали абсолютно другое платье, совершенно по-другому открывались", - отметила соорганизатор проекта, руководитель клининговой компании, председатель правления НКО "Лига творческих" Евгения Стахович.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Основательница сети кофеен и кондитерского цеха MOGU Екатерина Самойлова призналась, что участие в фотопроекте подвигло ее на воплощение в жизнь заветной мечты: "Я мечтаю организовать вечер для предпринимателей, в котором будет история переплетаться с современностью. Когда я надела платье, поняла, это то, что мне хотелось. Женщины того времени, несмотря ни на что, всегда были красивыми".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Владелица международной школы программирования Оксана Храброва считает, что данный проект помогает не только представить себя широкой аудитории, но изучить историю региона.

"Это интересная возможность показать себя, рассказать о своем бизнесе. Женское предпринимательство существует, женщины-предприниматели могут много чего достигать. Тема выставки "Сибирское купечество" - интересная. Тюменские купчихи добивались больших целей. Выставка – это пример преемственности, мотивации к росту", - уверена Оксана.

Фотопроект "Женщины Тюмени. Мы бренд" призван раскрыть и показать женщину как руководителя и предпринимателя, человека, способного не только брать ответственность за свою семью и детей, но и создавать рабочие места, развивать собственное дело и регион. Познакомиться с тюменками - яркими представительницами бизнеса можно на ул. Дзержинского в течение месяца.

Аналогичная выставка открыта в парке "Россия – Моя история". Ее также представят в торговых центрах города.

Анжела Лебедева