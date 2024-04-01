На двух участках федеральных дорог Тюменской области сняли ограничения для грузовиков

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

Сняты ограничения в движении грузового транзитного транспорта на двух участках федеральных автодорог Тюменской области. Ранее их вводили в связи со сложной паводковой обстановкой в Курганской области, сообщает ГИБДД по Тюменской области.

Речь идет о следующих путях: "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск - подъезд к г. Ишиму - на участке с 479 по 584-й км - в Бержюдском и Ишимском районах; "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск - подъезд к г. Тюмени - с 99 по 189-й км - в Тюменском и Исетском районах.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим.