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На двух участках федеральных дорог Тюменской области сняли ограничения для грузовиков

Общество, 20:31 23 апреля 2024

Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

Сняты ограничения в движении грузового транзитного транспорта на двух участках федеральных автодорог Тюменской области. Ранее их вводили в связи со сложной паводковой обстановкой в Курганской области, сообщает ГИБДД по Тюменской области.

Речь идет о следующих путях: "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск - подъезд к г. Ишиму - на участке с 479 по 584-й км - в Бержюдском и Ишимском районах; "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск - подъезд к г. Тюмени - с 99 по 189-й км - в Тюменском и Исетском районах.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , дороги

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