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Незаконную лавку ритуальных услуг выявили под Тюменью

Происшествия, 10:57 24 апреля 2024

департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Незаконную лавку ритуальных услуг выявили под Тюменью. Ее разместили в лесу у кладбища Червишево-2 без разрешающих на то документов, сообщает областной департамент лесного комплекса.

О нелегальной постройке в лесу сообщила Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура. Факт самовольного использования лесного участка установил и зафиксировал работник Тюменьлеса Никита Игнатьев.

Для установления владельца незаконного бизнеса и привлечения его к ответственности направлены запросы в полицию и органы местного самоуправления. Физические лица, которые организовали нелегальный бизнес на самовольно занятых участках леса наказываются штрафами от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, предприятия и юрлица – от 22 тыс. до 300 тыс. рублей.

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# лесной комплекс , ритуальные услуги

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