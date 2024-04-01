Более 30 % полей забороновали агропредприятия Исетского района

| Фото: администрация Исетского района | Фото: администрация Исетского района

Более 30 % полей забороновали агропредприятия в Исетском районе. Это второй результат по Тюменской области. Всего за сезон ранне-весеннее боронование проведут на 71,7 тыс. га. В полях трудятся сотрудники 20 предприятий, сообщает администрация муниципалитета.

"При теплой погоде земля стремительно поглощает весеннюю влагу. Благодаря боронованию также уничтожаются проростки и всходы сорняков, а в рыхлом слое почвы накапливаются питательные вещества", - уточняется в информации.

Продолжаются работы и по обеззараживанию семян. 2 тыс. 642 тонны на шести сельхозпредприятиях уже обработаны. Всего на проверку качества семенного фонда зерновых и зернобобовых культур направили 13 тыс. 513 т семян. Кондиционными признали 12 тыс. 477 тонн.

| Фото: администрация Исетского района | Фото: администрация Исетского района

По словам тружеников ООО "Эвика Агро", озимые набирают зеленую массу, хорошо идут в рост. Внесение минеральных удобрений осуществлено на 474 га. На многолетних травах – на 1 тыс. 657 га.