Тюменские школьники и студенты победили в олимпиаде "Лучшие по праву"

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Победителей олимпиады "Лучшие по праву – 2024" наградили в Тюмени. Победители и призеры получили дипломы, сувениры и дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в Тюменский госуниверситет на профильные направления, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

В каждой возрастной категории определены первая тройка победителей, а также призёры в трех специальных номинациях: "Защита прав потребителей", "Лучшие знания по вопросам обязательного социального страхования" и "Знаток справочной правовой системы КонсультантПлюс". В некоторых номинациях было определено сразу несколько призеров, поэтому награды получили 28 ребят.

Первое место заняли: студент Тюменского колледжа экономики, управления и права Михаил Важенин, ученица 11 класса гимназии ТюмГУ Каштанова Ксения, ученица 10 класса МАОУ тюменской гимназии № 21 Софья Сиюткина, ученик 9 класса тюменской гимназии № 5 Даниил Мерзликин. С именами остальных победителей и призеров можно ознакомиться на сайте polnoepravo.ru.

Лучших по праву награждали депутаты облдумы и представители государственных структур. Благодарственные письма от организаторов получили педагоги и директора школ, учащиеся которых заняли призовые места.

Первый отборочный этап прошел в декабре 2023 года в дистанционном формате. Ребята отвечали на вопросы по основам права, выходящие за рамки школьной программы. Почти 200 участников, набравшие проходной балл, были приглашены во финальный этап. Претендентам на победу нужно было написать эссе на одну из четырёх тем и ответить на вопросы на знание закона о защите прав потребителей и об обязательном социальном страховании.