В Тюмени задержали водителя "Газели" с наркотиками

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Водителя грузовой "Газели", подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, задержали в Тюмени в д. Патрушева.

В ходе проведения досмотра автомобиля сотрудники Госавтоинспекции обнаружили между сиденьями грузовика пакетик с веществом коричневого цвета. Экспертиза установила, что изъятое - 2,7 грамма спайса. Полицейским гражданин заявил, что забрать из тайника в лесополосе запрещенное вещество его попросили знакомые.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до 10 лет. Также водитель будет привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ.