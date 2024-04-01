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Александр Моор: после села Упорово паводок придет в Ялуторовск

Политика, 16:28 24 апреля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

После с. Упорово паводок придет в Ялуторовск. Об этом в своих социальных сетях рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Губернатор и глава города Вячеслав Смелик проверили защитное укрепление от стихии. Протяженность дамбы составляет примерно 3 км.

Глава региона отметил, что экстренные службы и местные жители заготовили около 40 тыс. мешков и нарастили дамбы и насыпи до необходимого уровня.

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# Александр Моор , паводок , Ялуторовск

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