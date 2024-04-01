Более 300 звонков в сутки принимают операторы горячей линии по паводку

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уже более 3 тыс. 600 звонков приняли операторы горячей линии по вопросам паводка в Тюменской области.

В среднем в сутки на номер 122 (кнопка 3) поступает 326 звонков. Среднее время ожидания – пять секунд, разговора — две минуты.

Среди часто задаваемых вопросов: нужно ли эвакуироваться, какой уровень воды в реках и какие дороги перекрыты.

Днём на линии работают до 20 операторов, ночью — до трёх человек. Статистику звонков ежедневно анализируют.

Напомним, что кроме круглосуточной горячей линии в Тюменской области работает сайт с информацией о паводковой обстановке.