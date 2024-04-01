В Тюмени отреставрируют дом мещан Ивановых

| Фото: Сергей Бушуев | Фото: Сергей Бушуев

Памятник деревянного зодчества "Дом Ивановых" по ул. Водопроводной, 26 отреставрируют в Тюмени. Сейчас в отношении объекта культурного наследия регионального значения ведутся проектные работы.

Об этом на круглом столе "Охрана объектов культурного наследия в Тюмени: законодательство, правоприменение, перспективы" сообщила руководитель комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области Анна Базилева.

"Здание находится в муниципальной собственности. В отношении объекта заключен договор, который предусматривает обязательства арендатора провести в семилетний период ремонтно-реставрационные работы. Комитетом было выдано разрешение на разработку проектной документации", — пояснила она.

Дом возведен в начале XX века. В справочнике "Архитектурное наследие Тюменской области" отмечается, что двухэтажное деревянное здание дает пример одной из разновидностей типов городских зданий. Архитектура памятника отличается особой стройностью и строгим пластическим строем. Здание принадлежало тюменским мещанам Павлу Александровичу Иванову и его супруге Татьяне Ивановне Ивановой.

"Это жилой дом, который в свое время после наступления советской власти был преобразован в многоквартирный жилой дом. И после того, как жилой дом был отселен, появилась возможность перевести жилые помещения в статус нежилых и предоставить здание в аренду", — рассказала Анна Базилева.

Влада Нерадовская