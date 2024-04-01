Более 30 гектаров заброшенных сельхозземель выявили в Сорокинском районе

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре

Более 30 гектаров заброшенных сельскохозяйственных земель выявили в Сорокинском районе. Четыре участка заросли травой, деревьями и кустарниками, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

Управление объявило правообладателю земельных участков предостережение, в котором ему предложили принять меры по защите земель и вовлечь их в сельскохозяйственный оборот.

В ведомстве отметили, что собственники земель должны использовать их по назначению. Зарастание растительностью может спровоцировать пожар.