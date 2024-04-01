  • 27 апреля 202427.04.2024суббота
  • USD92,0134
    EUR98,7187
  • В Тюмени 17..19 С 5 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Более 30 гектаров заброшенных сельхозземель выявили в Сорокинском районе

Общество, 18:24 27 апреля 2024

управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре

Более 30 гектаров заброшенных сельскохозяйственных земель выявили в Сорокинском районе. Четыре участка заросли травой, деревьями и кустарниками, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

Управление объявило правообладателю земельных участков предостережение, в котором ему предложили принять меры по защите земель и вовлечь их в сельскохозяйственный оборот.

В ведомстве отметили, что собственники земель должны использовать их по назначению. Зарастание растительностью может спровоцировать пожар.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Россельхознадзор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:47 27.04.2024"Бессмертный полк" в Голышмановском округе пройдет в режиме онлайн
19:35 27.04.2024Развитие корпоративных тренеров и объединение специалистов в области охраны труда обсудили в СИБУРИНТЕХе
19:03 27.04.2024Полицейские охраняют общественный порядок в Абатском районе круглосуточно
19:01 27.04.2024607 жителей Тюменской области находятся в пунктах временного размещения