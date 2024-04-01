Более 30 гектаров заброшенных сельхозземель выявили в Сорокинском районе
Общество, 18:24 27 апреля 2024
| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре
Более 30 гектаров заброшенных сельскохозяйственных земель выявили в Сорокинском районе. Четыре участка заросли травой, деревьями и кустарниками, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.
Управление объявило правообладателю земельных участков предостережение, в котором ему предложили принять меры по защите земель и вовлечь их в сельскохозяйственный оборот.
В ведомстве отметили, что собственники земель должны использовать их по назначению. Зарастание растительностью может спровоцировать пожар.