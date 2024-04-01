Машины скорой помощи доставили в зону СВО из Тюменской области

| Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Машины скорой помощи доставили в зону СВО из Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

Спецтехника позволяет оказать раненым бойцам экстренную медицинскую помощь и эвакуировать их в ближайший госпиталь. Автомобили оснащены дополнительной защитой от беспилотников.

Доставкой занимались спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко и руководитель регионального отделения общественной организации "Офицеры России" Александр Сукаченко.

Автомобили передали бойцам СВО в Херсонской области, ДНР и ЛНР по инициативе членов фракции "Единой России" Ольги Швецовой и Николая Савченко при поддержке правительства региона. В отправке участвовала заместитель секретаря генерального совета партии, сенатор Российской Федерации Дарья Лантратова.

Видео информационного центра правительства Тюменской области