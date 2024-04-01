Машины скорой помощи доставили в зону СВО из Тюменской области
Машины скорой помощи доставили в зону СВО из Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.
Спецтехника позволяет оказать раненым бойцам экстренную медицинскую помощь и эвакуировать их в ближайший госпиталь. Автомобили оснащены дополнительной защитой от беспилотников.
Доставкой занимались спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко и руководитель регионального отделения общественной организации "Офицеры России" Александр Сукаченко.
Автомобили передали бойцам СВО в Херсонской области, ДНР и ЛНР по инициативе членов фракции "Единой России" Ольги Швецовой и Николая Савченко при поддержке правительства региона. В отправке участвовала заместитель секретаря генерального совета партии, сенатор Российской Федерации Дарья Лантратова.
Видео информационного центра правительства Тюменской области