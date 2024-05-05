Национальные коллективы региона выступят на фестивале "Радуга" в Ялуторовске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Гала-концерт XXIV национального фестиваля-конкурса детского художественного творчества "Радуга" пройдет в Ялуторовске, во дворце культуры "Арт-Вояж" (ул. Революции, 44), 18 мая.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель председателя регионального отделения "Ассамблеи народов России", председатель жюри фестиваля-конкурса Людмила Шабанова, в программу концерта вошли 27 номеров. Зрителей своим творчеством удивят юные танцоры, вокалисты и актеры.

"Гала-концерту предшествовала большая работа. В апреле мы провели три отборочных зональных этапа, в которых приняли участие свыше пяти тысяч человек. Это исполнители и коллективы из городских округов и муниципальных районов нашего региона. Они представили яркие творческие номера, отразив и показав все многообразие народов, проживающих в Тюменской области. А 18 мая самые яркие номера мы увидим на гала-концерте, посетить который могут все желающие", - поделилась Людмила Шабанова.

Отметим, на финальное мероприятие фестиваля-конкурса "Радуга" съедутся коллективы и исполнители из Тюмени, Ишима, Тобольска, Ялуторовска, Ишимского, Казанского, Омутинского, Ярковского и Тюменского районов. Своим творчеством порадуют представители разных народов, населяющих регион, – русских, вайнахов, корейцев, цыган, узбеков, казахов, армян, чувашей, татар, финно-угорских народов и других.

XXIV областной национальный фестиваль-конкурс детского художественного творчества "Радуга" в 2024 году проходит в рамках Года семьи, тема – "Патриотизм как основа будущего России". Участники выступают в номинациях: самодеятельное художественное творчество, вокал, хореография, инструментальное исполнение на национальных инструментах, художественное слово, семейные ансамбли и других.

Фестиваль-конкурс организован в соответствии с реализацией Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации с целью выявления, сохранения и развития творческого потенциала национальных самодеятельных творческих детских, молодёжных коллективов и солистов для формирования и развития духовно-нравственных ценностей в обществе.

Любовь Голышева