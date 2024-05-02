  • 2 мая 20242.05.2024четверг
  • В Тюмени 5..7 С 2 м/с ветер северо-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В агрофирме Тюменской области микрокартофель проходит через ПЦР-тестирование

Экономика, 16:19 02 мая 2024

агрофирма КРиММ

Микрорастения картофеля, выращенные в лаборатории "КРиММ-СОКАР", начали высаживать в теплицы. Каждая пробирка проходит ПЦР-тест. У растения могут быть эпидемии, сообщает агрофирма "КРиММ".

Высадка в закрытый грунт позволяет специалистам вести работу по производству мини-клубней. Для лучшей приживаемости растений применяется ступенчатая пересадка - сначала из пробирок в почвенный субстрат, а через 15 дней - в защищенный грунт теплиц.

В самих теплицах специалисты контролируют фитосанитарную чистоту почвы, что исключает попадание вирусов и бактерий. А умная система включает обогрев в холодное время на термодатчиках.

агрофирма КРиММ агрофирма КРиММ агрофирма КРиММ ﻿

Теплицы позволяют растениям адаптироваться к условиям пониженной влажности, высокой интенсивности и качественному составу света, к новой микрофлоре почвы и окружающей среды. Успешная акклиматизация и укоренение, являются ключевым фактором приживаемости растений.

Проросшие клубни планируют высадить в открытый грунт уже в следующем полевом сезоне. Из них вырастет семенной картофель, который можно продавать.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# агрофирма КРиММ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:19 02.05.2024В агрофирме Тюменской области микрокартофель проходит через ПЦР-тестирование
15:35 02.05.2024В России сделали бесплатным перевод между своими счетами до 30 млн в месяц
13:56 02.05.2024Предприниматель из Голышманово открыла фото- и видеостудию при господдержке
12:38 02.05.2024Отделочные работы начались в строящейся школе в районе Мелиораторов в Тюмени