В агрофирме Тюменской области микрокартофель проходит через ПЦР-тестирование

агрофирма КРиММ агрофирма КРиММ

Микрорастения картофеля, выращенные в лаборатории "КРиММ-СОКАР", начали высаживать в теплицы. Каждая пробирка проходит ПЦР-тест. У растения могут быть эпидемии, сообщает агрофирма "КРиММ".

Высадка в закрытый грунт позволяет специалистам вести работу по производству мини-клубней. Для лучшей приживаемости растений применяется ступенчатая пересадка - сначала из пробирок в почвенный субстрат, а через 15 дней - в защищенный грунт теплиц.

В самих теплицах специалисты контролируют фитосанитарную чистоту почвы, что исключает попадание вирусов и бактерий. А умная система включает обогрев в холодное время на термодатчиках.

Теплицы позволяют растениям адаптироваться к условиям пониженной влажности, высокой интенсивности и качественному составу света, к новой микрофлоре почвы и окружающей среды. Успешная акклиматизация и укоренение, являются ключевым фактором приживаемости растений.

Проросшие клубни планируют высадить в открытый грунт уже в следующем полевом сезоне. Из них вырастет семенной картофель, который можно продавать.