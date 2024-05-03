Юрию Пахотину присвоено почетное звание "Заслуженный журналист Российской Федерации"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Почетное звание "Заслуженный журналист Российской Федерации" присвоено редактору АНО "Тюменская область сегодня" Юрию Пахотину. Указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Юрий Пахотин начал журналистскую деятельность в 1974 году в газете "Авиатор Тюмени", затем был редактором издания "Тюменский геолог", заместителем редактора "Тюменских известий", шеф-редактором "АиФ" в Западной Сибири". В своей нынешней должности он работает с 2020 года.

Ранее почетное звание "Заслуженный журналист Российской Федерации" получили известные тюменские журналисты Рафаэль Гольдберг-Гуревич, Анатолий Костров и Андрей Фатеев.