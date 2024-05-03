В Тюменской области за неделю выявили 38 нарушений охоты на пернатую дичь

| Фото: t.me/gosohotdep | Фото: t.me/gosohotdep

38 нарушений правил охоты на пернатую дичь выявили в Тюменской области за неделю. Инспекторы составили 41 протокол, сообщает региональный Госохотдепартамент.

Так, в Бердюжском, Нижнетавдинском, Омутинском, Тюменском, Сладковском, Юргинском, Ялуторовском и Ярковском районах нарушители охотились без разрешений. У одного из них инспекторы изъяли ружье.

А в Нижнетавдинском, Сорокинском, Тюменском и Ялуторовском районах охота шла с использованием запрещенных способов и орудий.

В ведомстве напомнили, что из-за паводка в общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях Казанского, Ишимского, Абатского, Викуловского, Упоровского, Ялуторовского, Ярковского районов и Заводоуковского городского округа установлен запрет любительской и спортивной охоты на водоплавающую, боровую дичь, серую ворону в весенний период охоты.

Доступными для охоты остаются угодья Армизонского, Аромашевского, Бердюжского, Исетского, Нижнетавдинского, Омутинского, Сладковского, Сорокинского, Тюменского, Юргинского районов, Голышмановского городского округа.