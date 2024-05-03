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На 2,6 % вырос объем промышленного производства в Тюменской области

Экономика, 17:23 03 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 2,6 % вырос объем промышленного производства в Тюменской области за первые три месяца 2024 года. Для сравнения использованы данные первого квартала прошлого года.

Как сообщает департамент экономики со ссылкой на Тюменьстат, более всего за период приросли кожевенная промышленность – плюс 44,2 %, производство электрического оборудования - 32,8 %.

Кроме того, на 21,2 % больше предприятия выпустили автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, 16,7 % - резиновых и пластмассовых изделий, 9,4 % - продуктов.

Положительный вклад в динамику промышленного производства внес также выпуск обрабатывающей промышленности – плюс 4,6% к январю-марту прошлого года.

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