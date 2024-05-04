Фильм "Конёк-Горбунок" 1941 года покажут в Конторе пароходства 9 мая

| Фото: youtube.com | Фото: youtube.com

На фильм и лекцию о советских киносказках времён Великой Отечественной войны тюменцев приглашают 9 мая. В 16 часов в большом зале Конторы пароходства покажут фильм 1941 года "Конёк-Горбунок".

В 17 часов 30 минут начнется лекция киноведа Натальи Соколовой "Киносказки Великой Отечественной войны". Вход бесплатный. Перед лекцией пройдет совместный просмотр экранизации сказки Петра Ершова "Конёк-Горбунок".

Это цветной фильм с обилием трюков, воздушными и подводными съемками. В картине режиссера Александра Роу применили передовые технологии.

Так команда Конторы пароходства продолжает рассказывать о кинематографе периода Великой Отечественной войны. В 2023 году Наталья Соколова представила общий обзор советских картин военных лет, пишет Мегатюмень