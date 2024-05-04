Десять тысяч исследований провела за пять месяцев рентгенологическая служба Боровской больницы

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Почти 10 тыс. исследований провели специалисты рентгенологической службы Боровской больницы. Служба начала работу в декабре 2023 года в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение".

Пройти компьютерную томографию могут не только жители пос. Боровский, но и все население Тюменского района, а это более 137 тыс. человек, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

За пять месяцев работы пациентам было проведено почти 10 тыс. исследований: 1 тыс. 21 - компьютерная томография, 4 тыс. 128 - флюорография, 1 тыс. 191 - магнитно-резонансная томография, 1 тыс. 199 - маммография, 2 тыс. 315 - рентгенография.

"Раньше для получения высокотехнологической диагностики пациентам Тюменского района приходилось ездить в город и ждать длительное время, чтобы пройти МРТ или КТ. Теперь все виды диагностических услуг доступны для людей в короткие сроки", - рассказал заведующий диагностическим отделением Николай Мельников.