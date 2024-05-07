Тюменцы рассказали, почему участвуют в Зеленом марафоне

| Фото: ПАО "Сбербанк" | Фото: ПАО "Сбербанк"

Одиннадцатый по счету Зелёный марафон Сбера в этом году состоится в День защиты детей — 1 июня. В Тюмени спортивно-благотворительный праздник традиционно пройдет на набережной реки Туры — старт забега будет дан на площади у мультицентра "Контора пароходства" по адресу: ул. 25-го Октября, 23а, стр. 1.

Маршруты марафона будут проложены вдоль реки. Для участников забегов, зрителей и болельщиков состоятся праздничный концерт и другие развлекательные активности. В преддверии Зеленого марафона тюменцы рассказали, почему приходят на праздник и участвуют в забегах.

Никита, ведущий юрисконсульт: "Бегаю не так часто, как хотелось бы. В голове всегда находятся причины, почему тренировку по бегу надо заменить другими более важными делами. Но в Зеленом марафоне от Сбера участвую ежегодно. Мероприятие даёт возможность активно провести время с коллегами и проверить свои силы в рамках традиционного забега 4,2 километра, что является десятой частью спортивного марафона. Вообще в моей копилке достижений есть разные дистанции. Самая длинная — это 21,1 километра. Её я пробежал в 2021 году, когда Зеленый марафон в Тюмени проводился в онлайн-формате. В прошлом году была "десятка" в Тобольске. Я не открою секрет, что спорт и здоровый образ жизни играют ключевую роль в современном мире, именно поэтому я всегда и с большим удовольствием участвую в подобных спортивных событиях. Бег помогает мне поддерживать физическую форму, улучшать здоровье и достигать новых результатов".

Лина, главный клиентский менеджер: "Участвую в тюменском Зеленом марафоне с момента запуска проекта. Первые два года была только волонтером — регистрировала участников на забег, а потом встречала их на финише и вручала награды. Я видела эмоции коллег и клиентов банка, которые пробежали дистанцию, и поэтому для себя решила, что обязательно должна испытать такие же чувства. Так и началась моя любовь к бегу. Теперь я не только волонтер, но и ежегодный участник забега. У меня отлично получается совмещать два этих дела. В моем спортивном опыте есть дистанции, которыми я очень горжусь: 10 километров на мероприятии "Стальной характер" и 21,1 километра на марафоне в Тобольске. Бег для меня — это постоянная победа над собой и над своей силой воли, это постоянное желание быть лучшей версией себя. Именно бег дает мне свободу мыслей и помогает перезагрузиться после тяжелой трудовой недели. Я очень рада, что моя любовь к бегу началась именно с Зеленого марафона!".

Регистрация на 11-й Зеленый марафон Сбера уже стартовала. Желающие принять участие в этом спортивном мероприятии могут зарегистрироваться на сайте забега.