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Тюменца на даче укусила гадюка

Происшествия, 14:59 08 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый в 2024 году случай укуса гадюки был зарегистрирован в тюменской Областной клинической больнице № 2. Со слов пациента, он убирал листву на дачном участке и почувствовал укус в области левой кисти, после чего обратился в приемное отделение больницы.

Как отметила заведующая токсикологическом отделением Виолетта Уткина, мужчина успел вовремя обратиться за медицинской помощью. Специалисты экстренно ввели ему сыворотку против яда гадюки, глюкокортикостероиды, а также антигистамин.

После всех необходимых обследований пациент был госпитализирован в токсикологическое отделение для дальнейшего наблюдения. В настоящее время мужчина выписан в удовлетворительном состоянии.

"Яд гадюки разрушает клетки крови, что приводит к образованию тромбов, они закупоривают сосуды. Происходит негативное влияние на сердечно-сосудистую систему", - рассказала врач.

Если укуса избежать не удалось, постарайтесь сохранять спокойствие, зафиксируйте поврежденную конечность в неподвижном состоянии, наложите сухую повязку, но не следует туго бинтовать.

Срочно обратитесь за медицинской помощью. Если нет возможности самостоятельно добраться до медицинского учреждения, то вызвать скорую - с мобильного телефона по номеру 103.

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# змеи , ОКБ №2

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