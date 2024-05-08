В Тюмени в районе полигона ТБО на Велижанском тракте тушат пожар

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожар на открытой площадке на Велижанском тракте в районе полигона ТБО ликвидируют в Тюмени 8 мая.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, на открытой площадке загорелись сепараторы от аккумуляторных батарей.

На месте работают 24 человека личного состава. Задействовано шесть единиц техники Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Ранее в социальных сетях появились фотографии очевидцев, на которых был запечатлен столб дыма.

Инна Пахомова