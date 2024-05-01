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Деревни с самым большим трафиком связи и Интернета определили в Тюменской области

Общество, 15:47 11 мая 2024

департамента информатизации Тюменской области | Фото: департамента информатизации Тюменской области

Жители д. Маслова Тюменской области "прокачали" 45 тыс. гигабайт информации и заняли первенство рейтинга по использованию интернет-трафика среди тюменских деревень.

Жители д. Земляная взяли серебро в телеком-эстафете: вышка обеспечила более 480 тыс. минут голосовой связи по статистике телеком-услуг и по потреблению интернет-трафика базовых станций проекта УЦН 2.0.

"Проект по устранению цифрового неравенства показывает положительные результаты. Благодаря активности жителей в голосовании, каждый год появляются базовые станции, которые обеспечивают сотни людей связью и интернетом", - отметил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

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# Интернет , связь

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