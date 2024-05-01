Toyota сгорела на улице Волгоградской в Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Восемь спасателей принимали участие в тушении автомобиля Toyota, загоревшегося в двенадцатом часу дня на ул. Волгоградской в Тюмени 11 мая, сообщает региональное управление МЧС.

Пожар был оперативно ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал. К тушении также были задействованы две единицы техники Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Причина возгорания в настоящее время устанавливается.