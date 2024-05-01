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Пара из Ишима зарегистрирует брак на выставке "Россия"

Общество, 19:10 12 мая 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Максим Марковский и Александра Карпова из Ишима представляют Тюменскую область на Всероссийском свадебном фестивале на ВДНХ. Их брак официально зарегистрируют на выставке "Россия" 12 мая.

Паре передадут огонь Всероссийского семейного очага "Сердце России", который был зажжен в рамках торжественной церемонии старта Года семьи.

Всего на выставке "Россия" сегодня официально зарегистрируют отношения 150 пар, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

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