В Тюменской области в середине недели станет теплее

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Переменчивую погоду прогнозируют синоптики в Тюменской области в течение недели, с 13 по 19 мая. По данным центра Фобос, в начале рабочей недели в регионе дневная температура воздуха составит от 6 до 11 градусов, а во второй половине периода – от 12 до 17 градусов тепла.

В Тюмени 13 мая ожидается переменная облачность, небольшой дождь, днем до плюс 7 градусов, ночью плюс 3. Атмосферное давление в пределах нормы, вечером возможен небольшой дождь. Ночью - ясная погода. Ветер восточный, умеренный.

14 мая в течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем до 10 градусов тепла, ночью плюс 3. Ветер северо-западный, 6 метров в секунду.

15 мая при переменной облачности воздух днем прогреется до 13 градусов, ночью похолодает до плюс 4. Ветер западный, 4 метра в секунду.

16 мая потеплеет до плюс 16 днем. Ветер подует с запад с порывами до 10 метров в секунду. В ночные часы столбики термометров покажут плюс 8 градусов.

Тепло будет и 17 мая – днем плюс 14, ночью – плюс 10. Ветер северо-западный, 4 метра в секунду, осадки маловероятны.

В выходные дни, 18 и 19 мая, есть вероятность кратковременных дождей. Дневная температура воздуха составит от 9 до 14 градусов, ночная – от 3 до 7. Ветер в эти дни ожидается северо-восточный со скоростью до 5 метров в секунду.

Любовь Голышева