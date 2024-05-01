В Тюменской области продлили особый противопожарный режим
Губернатор, 19:07 13 мая 2024
t.me/av_moor
Особый противопожарный режим продолжит действовать в Тюменской области до 5 июня. Такое решение приняли сегодня на президиуме правительства, написал глава региона Александр Моор в своих аккаунтах в соцсетях 13 мая.
"С начала апреля в регионе зафиксировано 179 ландшафтных пожаров и 13 возгораний в лесах. Несмотря на нежаркую и даже дождливую погоду пожары продолжаются. Именно поэтому посещение лесов под запретом. Также категорически запрещено сжигать мусор и разводить костры", - отметил он.
Жителей региона при обнаружении природного пожара просят сообщать по телефону 112.