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В Тюменской области продлили особый противопожарный режим

Губернатор, 19:07 13 мая 2024

t.me/av_moor

Особый противопожарный режим продолжит действовать в Тюменской области до 5 июня. Такое решение приняли сегодня на президиуме правительства, написал глава региона Александр Моор в своих аккаунтах в соцсетях 13 мая.

"С начала апреля в регионе зафиксировано 179 ландшафтных пожаров и 13 возгораний в лесах. Несмотря на нежаркую и даже дождливую погоду пожары продолжаются. Именно поэтому посещение лесов под запретом. Также категорически запрещено сжигать мусор и разводить костры", - отметил он.

Жителей региона при обнаружении природного пожара просят сообщать по телефону 112.

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# Александр Моор , особый противопожарный режим

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