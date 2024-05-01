В Тюменской области продлили особый противопожарный режим

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Особый противопожарный режим продолжит действовать в Тюменской области до 5 июня. Такое решение приняли сегодня на президиуме правительства, написал глава региона Александр Моор в своих аккаунтах в соцсетях 13 мая.

"С начала апреля в регионе зафиксировано 179 ландшафтных пожаров и 13 возгораний в лесах. Несмотря на нежаркую и даже дождливую погоду пожары продолжаются. Именно поэтому посещение лесов под запретом. Также категорически запрещено сжигать мусор и разводить костры", - отметил он.

Жителей региона при обнаружении природного пожара просят сообщать по телефону 112.