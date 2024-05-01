Тюменцы включились в федеральный проект "Наставник Z"

| Фото: ТРО ВОО "Молодая гвардия Единой России" | Фото: ТРО ВОО "Молодая гвардия Единой России"

Федеральный проект "Наставник Z" запустили в Тюмени. Ветеран спецоперации Дмитрий Возжаев провел для учеников школы № 25 открытый урок в формате квартирника, где исполнил авторские песни, написанные на фронте, а также рассказал о своем боевом пути, сообщает тюменское реготделение "Молодой гвардии".

"Молодежь — это будущее нашей страны. От того, какими они вырастут людьми, зависит развитие России. Ветераны СВО — это настоящие патриоты, те, кто, рискуя своей жизнью, защищают миллионы семей. Именно такие люди должны стать теми, с кого берут пример, теми, на кого хотят быть похожими подрастающее поколение", — сказал куратор проекта "Наставник Z", федеральный координатор "Молодой гвардии" по УФО Владимир Сбитнев.

Всего активисты "Молодой гвардии" провели уроки в 13 регионах страны. В Свердловской области ветеран СВО Алексей Гомилин показал на мастер-классе для учеников школы № 18 сборку-разборку оружия и рассказал о правилах ведения огня на открытой местности. В Ханты-Мансийском автономном округе спецназовец с позывным Десант поделился историей о взятии двух танков Абрамс, которые сейчас представлены на выставке на Поклонной горе в Москве.

Напомним, идея проекта появилась в Тюменской области. Одна из главных целей — это передача опыта и ценностей героев СВО молодому поколению, а также формирование активного сообщества из лидеров специальной военной операции.