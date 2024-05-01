"Россети Тюмень" обеспечили электроснабжение новой школы в Тюменской области

Специалисты компании "Россети Тюмень" выполнили технологическое присоединение новой школы в с. Большой Карагай Вагайского района в Тюменской области.

Социальному объекту выданоболее 150 кВт мощности. На выполнение работ компания направила свыше 1,5 млн рублей.

Новая школа построена в рамках региональной программы по замене деревянных сельских школьных зданий и рассчитана на 60 учеников, а также 10 дошкольников (предусмотрено отделение дошкольного образования).

На площади более 3 тыс. квадратных метров размещены классные комнаты, библиотека и современный спортивный зал.

Для технологического присоединения образовательного учреждения энергетики построили воздушную линию электропередачи 10 кВ и три кабельные ЛЭП 0,4 кВ общей протяженностью более 200 м, а также установили комплектную трансформаторную подстанцию мощностью 160кВА.

Электроснабжение школы организовано от питающего центра 35 кВ "Аксурка". Контроль качества и количества передаваемой учебному заведению электроэнергии обеспечивают три интеллектуальных прибора учета.