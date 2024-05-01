Городские депутаты посетили первый в Тюмени фиджитал-центр

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

С современными возможностями нового фиджитал-центра, позволяющими совмещать традиционные и современные цифровые виды спорта, познакомились депутаты Тюменской городской думы 15 мая.

Объект нового поколения был открыт в областном центре в конце февраля и объединяет цифровую и спортивную зоны, рассказал депутатам директор городского департамента по спорту Сергей Борисевич.

Спортсмены используют для тренировок игровые компьютеры, приставки и очки виртуальной реальности. Это оборудование позволяет также проводить трансляции соревнований. В спортивной зоне оборудованы скейт-парк и памп-трек.

"Тюмень стала четвёртым городом, присоединившимся к проекту после Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Уже сейчас здесь занимаются 100 человек", - отметил директор центра Максим Шереметьев.

Киберпространство открыто для горожан ежедневно с 9 до 20 часов без перерывов и выходных. Спортсмены не моложе 14 лет могут посещать центр с помощью доступного на всех платформах мобильного приложения "Мой фиджитал".

"Такие объекты будут востребованы у молодёжи, - считает депутат Андрей Потапов. - Здесь представлены самые разные современные направления, в том числе робототехника и игры. За коллаборацией спорта и технологий — будущее".

Кроме экскурсии, народные избранники "поболели" за участников увлекательных соревнований "Битва роботов" и "Следование по линии", проходившими в этот день в фиджитал-центре.

"Молодёжь сегодня увлечена цифрой, это актуально в современном мире, но важно не засиживаться за компьютером. А такие центры помогают объединить физическую активность и цифровые технологии", - заключила председатель гордумы Светлана Иванова.

Николай Ступников