Тюменцам предлагают присоединиться к флешмобу по промышленному туризму

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителям Тюменской области предлагают присоединиться к флешмобу и популяризировать промышленный туризм. Для этого нужно описать свой визит на одно из предприятий и использовать хештег #промтуризм.

Онлайн-путеводитель АСИ поможет определиться, куда пойти. Накануне писатель Александр Цыпкин съездил на экскурсию на предприятие "Микрон" и посмотрел, как производят чипы. Он остался под впечатлением. Эмоции от поездки и подробности описал по ссылке.

"Ссылки на ваши посты отправляйте в наш бот. Три самых увлекательных рассказа окажется на нашем канале. Сроки проведения: до 31 мая включительно. Дерзайте!" - призвали в Минпромторге РФ.

Добавим, в онлайн-путеводителе жители Тюменского региона встретят завод "Стеклотех", ЗапСибНефтехим, комбинат "Свеза" и другие предприятия.