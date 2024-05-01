  • 16 мая 202416.05.2024четверг
  • USD91,3591
    EUR98,6682
  • В Тюмени 0..2 С 1 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменцам предлагают присоединиться к флешмобу по промышленному туризму

Общество, 18:13 15 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителям Тюменской области предлагают присоединиться к флешмобу и популяризировать промышленный туризм. Для этого нужно описать свой визит на одно из предприятий и использовать хештег #промтуризм.

Онлайн-путеводитель АСИ поможет определиться, куда пойти. Накануне писатель Александр Цыпкин съездил на экскурсию на предприятие "Микрон" и посмотрел, как производят чипы. Он остался под впечатлением. Эмоции от поездки и подробности описал по ссылке.

"Ссылки на ваши посты отправляйте в наш бот. Три самых увлекательных рассказа окажется на нашем канале. Сроки проведения: до 31 мая включительно. Дерзайте!" - призвали в Минпромторге РФ.

Добавим, в онлайн-путеводителе жители Тюменского региона встретят завод "Стеклотех", ЗапСибНефтехим, комбинат "Свеза" и другие предприятия.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Минпромторг РФ , промышленность , туризм

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:50 15.05.2024В Вагайском районе укрепляют гидротехнические сооружения
19:05 15.05.2024Пара из Тюмени заключила брак на выставке "Россия"
18:49 15.05.2024Тюменская область и Узбекистан договорились о сотрудничестве в сфере туризма
18:24 15.05.2024БФРГТ представил мерч к 25-летию со дня создания