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Новый детский сад на 550 мест построят в тюменском ЖК "Ново-Комарово"

Общество, 16:29 16 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый детский сад на 550 мест построят в тюменском жилом комплексе "Ново-Комарово". Оно будет рассчитано на детей от 1,5 до 7 лет, сообщает Главгосэкспертиза России.

Управление госэкспертизы проектной документации региона выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий.

По проекту, в детском саду должны оборудовать бассейн с душевыми и раздевалками, а также помещения для музыкальных занятий, кабинеты логопеда и психолога с сенсорной комнатой. Архитектурный облик объекта будет выполнен с учетом конкретных условий площадки строительства и окружающей застройки.

Застройщиком выступит ГКУ Тюменской области "Управление капитального строительства", проектировщиком – ЖБИ-3.

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