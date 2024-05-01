ВТБ предупреждает о новых уловках мошенников, которые предлагают продлить срок банковской карты

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пользователям мессенджеров, по данным ВТБ, стали поступать звонки с фейкового аккаунта крупных банков. Собеседника уведомляют, что срок их банковской карты истекает и его надо срочно продлить.

"Для этого якобы необходимо продиктовать код, который поступит в СМС. После этого мошенники получают доступ к личному кабинету в онлайн-банке и могут выводить деньги или оформлять кредитные продукты", - сообщает пресс-служба ВТБ.

Похожие схемы мошенники, по словам старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиты Чугунова, уже использовались ранее, но предлагали заменить sim-карту и договор сотового оператора.

"Напомню, что с 2020 года банки начали продлевать обслуживание карт даже с истекшим сроком действия, - пояснил он. - Сейчас ВТБ выдает клиентам карты на 7 лет, но работают они бессрочно, и их не нужно продлевать, если только это не связано с физическим износом".

Простые правила безопасности смогут уберечь средства и избежать неприятных инцидентов с финансовыми мошенниками: не доверяйте неизвестным, вчитывайтесь в СМС от банка и не устанавливайте на персональные устройства неизвестные программы по просьбе третьих лиц. ВТБ оперативно выявляет новые схемы, применяемые злоумышленниками, и внедряет симметричные меры защиты клиентов. Дополнительно клиенты могут воспользоваться страховкой карт, а также подключить сервис определителя номера телефона.