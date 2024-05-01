130 спортсменов участвовали в соревновании по ориентированию в Тюмени

| Фото: Федерация спортивного ориентирования Тюменской области | Фото: Федерация спортивного ориентирования Тюменской области

130 спортсменов боролись за победу в соревновании по спортивному ориентированию в Тюмени. Четвертый этап "Кубка парков" прошел в мкрн. Тюменский-3.

В результате первые места заняли среди женщин: до 10 лет – Светлана Глухарева, до 12 лет – Алсу Кабиева, до14 лет – Елизавета Куртяк, до 16 лет – Екатерина Матвеева, до 35 лет – Анна Кобелева (все – из школы № 2); до 50 лет – Ольга Зольникова, до 60 лет – Лидия Беломоина, "Элита" – Александра Загайнова (все три – от спортобщества "Ермак"). В разряде новички первой была Анастасия Радченко.

Победители среди мужчин: до 10 лет – Федор Чирков, до 12 лет – Архип Бухаров, до 14 лет – Иван Кобелев, до 16 лет – Арсений Еличев, до 40 лет – Владимир Калашников (все - из школы № 2); до 60 лет – Юрий Васильев; "Элита" – Илья Богдашин из ТВВИКУ.

Отметим, "Кубок парков" стартовал 13 апреля на территории Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Программа соревнований состоит из 11 этапов, которые продлятся по 21 сентября и пройдут на различных площадках Тюмени.

18 мая в экопарке "Затюменский" состоится пятый этап. Начало в 15 час., сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.